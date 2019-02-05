رياضة | مفاجأة في قائمة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الريدز الرسمية تحضيراً لمواجهة فريق بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ليفربول عودة تشامبرلين من جديد، والذي كان تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي ولكنه قد يعود للمشاركة في منتصف فبراير أو أول مارس.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون، مينيوليه، كيليهر، جرابارا.

خط الدفاع: فان ديك، لوفرين، جوميز، ماتيب، أرنولد، روبرتسون، مورينو، كاماتشو، هويفر، فيليبس، جونستون، ماسترسون.

خط الوسط: فابينيو، نابي كيتا، فاينالدوم، هندرسون، ميلنر، أليكس أوكسليد تشامبرلين، لالانا، جونز، بيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، شاكيري، ستوريدج، أوريجي، بروستر.

ويواجه ليفربول نظيره بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19 فبراير فيما ستكون مباراة العودة يوم 13 مارس.