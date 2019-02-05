رياضة | الكشف عن موقف ريال مدريد تجاه هازارد بعد تصريحه الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف ريال مدريد تجاه هازارد بعد تصريحه الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، بعد التصريحات التي أدلى بها النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد مؤخرًا بشأن رغبته في الانتقال للنادي الملكي.

وبحسب ما ذكره الصحفي جون كروس بصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد واثق من إتمام التعاقد مع نجم تشيلسي ، إيدين هازارد، حيث أن النادي الملكي جعل من هازارد هدفه الأول في سوق الانتقالات ومستعد لإنفاق 100 مليون باوند لضمه.

وكان هازارد قد تحدث عن مستقبله، اليوم الثلاثاء بقوله: "أنا أعرف ما سأفعله، لقد اتخذت قراري بالفعل".