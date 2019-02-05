شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة ملونة وحمام زاجل يكشفان سر خيانة الملاعب لنيمار! والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- لم تخلق الحياة عبثًا فبين صخب الشوارع وزحمة إشارة المرور تلك اللحظات هي التي يجلس بها الإنسان مع روحه الإلهية ليفكر في الكون مع شروق الشمس وغروبها في أشياء كثيرة يعجز العقل البشري عن وصفها فهو إعجاز.

وعندما ننقل تلك اللحظات إلى حياة لاعب كرة القدم فنجدها لا تختلف كثيرًا فبين هتافات الجماهير والطريق في البحث عن النجومية جلس "راقص السامبا" يتأمل في الورقة التي لا تغادر خزانته فهي بمثابة السند في حياته، وشغلت تلك الورقة عقول الكثيرين وبقى السؤال حائرًا فما المدون عليها؟

وذات يوم عندما قرر البرازيلي مغادرة "الكامب نو"، تطايرت تلك الورقة الملونة من خزانته للحاق به مع حمام زاجل إلى ناديه الفرنسي الجديد، ولكن لم تصل حينها وسقطت في مكان تدريب الفريق البرشلوني ليمسك بها عامل النظافة وتمكن من كشف السر.

فهي مدون عليها إجزاء من كتاب الإنجيل: «أَلَسْتم تَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِينَ يَرْكُضُونَ فِى الْمَيْدَانِ جَمِيعُهُمْ يَرْكُضُونَ، وَلكِنَّ وَاحِدًا يَأْخُذُ الْجَعَالَةَ؟ هكَذَا ارْكُضُوا لِكَى تَنَالُوا، وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِى كُلِّ شَيْءٍ».

وعندما نتعمق في مفهوم تلك الكلمات نجد أنه علينا أن نركض، الركض يحتاج إلى معرفة الاتجاه والتركيز نحو هذا الاتجاه، يحتاج لمثابرة بلا كلل أو ملل، حتى نصل إلى الهدف في النهاية.

تلك هي الكلمات التي يسير بها صاحب ال27 عام في علاقته مع الرب حتى يفوز بمحبته، ولكن عند النظر في حياة نيمار دا سيلفا الكروية نجد أنه تغاضى عن تلك الكلمات فهو لا يعلم ما الذي يريد أن يصل له في مسيرته.

وحتى نبرهن على ذلك نجد أن نيمار وصل إلى حلم أي لاعب وهو الانضمام لنادي برشلونة ومن ثم يسابق على جائزة أفضل لاعب في العالم ومن ثم يترك كل شيء ويرحل بحثًا عن "اللا شيء"، أو ربما آملًا في الخروج من ظل ميسي.

لينضم بعد ذلك إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبدأت تلاحقه الإصابات وقل مستواه الفني المعهود مع البرسا، وخوفًا من عدم تمكنه من العودة للملاعب من جديد وأثناء حديث دا سيلفا عن أمنيته الوحيده في ليلة ميلاده.

بدأت تتساقط من عينه الدموع مرددًا عن أنه لا يريد المال ولا سيارات فخمه ولكن تقلصت أحلام "الفتي الطائش" في "أرغب فى مشط قدم جديد"، وظهر للجميع تأثر نيمار بالإصابة التي لحقت به مؤخرًا.