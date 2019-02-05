شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إعترافه بتعرض النصر للظلم التحكيمى..الفرج يفجر مفاجأة جديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أوضح سلمان الفرج، نجم خط وسط نادي الهلال، مقصده من التصريحه الأخيرة بشأن تعرض نادي النصر لظلم تحكيمي كبير.

أثار مقطع فيديو لفرج ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإعترافه فيه بتعرض النصر لظلم تحكيمي كبير، وذلك أثناء حديثه مع وليد عبدالله، حارس مرمى العالمي.

وقال الفرج عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إنه كان يريد أن يؤكد من خلال حديثه مع وليد عبدالله، أن نادي الهلال، بريء من الظلم الذي يتعرض له فريق النصر.

وتابع سلمان أنه إذا أراد الحديث عن الظلم الذي يتعرض له "الزعيم"، فلن يتسع الوقت، مؤكدا أن عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لصالحه، في مباراة فريقه أمام النصر، في الموسم الرياضي الحالي خير مثال على ذلك.

والجدير بالذكر أن نادي الهلال يترأس جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 43، وبفارق 6 نقاط عن النصر "الوصيف"، والذي يؤكد بأنه تعرض لظلم تحكيمي كبير، كان كفيلًا بأن يجعله على القمة.