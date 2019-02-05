شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يوجه الاتهامات ليورجن كلوب والان مع التفاصيل

قد يواجه المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، احتمالية التعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب تصريحاته الخاصة بالتحكيم عقب مباراة فريقه الماضية أمام ويستهام يونايتد.

وقال كلوب " أعتقد أن حكم المباراة لم يكن موفقًا، حتي في هدفنا فقد كان ميلنر في موقف تسلل".

وعقب نهاية اللقاء توجه كلوب للحكم كيفين فريند ووجه إليه بعض الانتقادات.

وانتهت مباراة ليفربول و نظيره ويستهام يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن ليفربول قد تعادل في آخر مباراتين له أمام ليستر سيتي وويست هام يونايتد، مما جعل الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر سيتي 3 نقاط فقط.