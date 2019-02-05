شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية غريبة من نيمار في عيد ميلاده والان مع التفاصيل

الخليج 365- احتفل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعيد ميلاده السابع والعشرين اليوم رغم الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وظهر نيمار وجميع لاعبي باريس سان جيرمان وهم يرتدون جميع ملابسهم باللون الأحمر، بناء على طلب من نيمار.

وصرح البرازيلي بأن أكثر هدية يتمناها في عيد مولده هي "مشط قدم جديد"، قائلا، مشط قدم جديد، سيساعدني في العودة إلى الملعب لأقاتل وأمارس أكثر لعبة أعشقها في هذه الحياة كرة القدم".

وتعرض نيمار لإصابة في مشط القدم خلال مباراة ستراسبورج بكأس فرنسا ستبعده عن الملاعب لمدة شهرين ونصف، وغيابه عن المشاركة في دور الـ16 لدوري الأبطال امام مانشستر يونايتد.