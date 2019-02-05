شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول: لسنا قلقين بشأن ضياع اللقب والان مع التفاصيل

قال اللاعب البرازيلي، فابينيو قائد وسط ليفربول الإنجليزي، إن اللاعبينفي الفريق ليسوا قلقين حول فقدان فرصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي على الرغم من التعادل أمام ويست هام يونايتد.

ونقلت شبكة ESPN تصريحات فابينيو والذي قال: لدينا الثقة ، قدمنا مباريات مميزة في شهر ديسمبر ولكن حدث الآن بعض التراجع، من الصعب شرح سبب هذا الأمر، ويجب علينا أن نتصرف بطريقة مختلفة خاصة الصعوبات بدأت تتزايد علينا في المباريات.

واضاف فابينيو: يجب أن نجد الحلول لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة خاصة أن الضغوطات بدأت تتزايد، وأصبحنا نواجه فرقًا قوية دفاعيًا وبدنيًا.

وتابع فابينيو: لدينا المهارات والجودة في ليفربول وبالطبع نريد تقديم الأفضل ولكن لم يحالفنا الحظ خلال الفترة الماضية، يمكننا أن نقدم المزيد خلال ما هو قادم، والفوز على بورنموث سيكون مهم لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي.

ويذكر أن الريدز ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بقارق ثلاث نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي يقبع في المركز الثان برصيد 59 نقطة.