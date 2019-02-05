شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: "صلاح" لايمكنه الإستمرار مع الريدز في هذه الحالة والان مع التفاصيل

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، على أنباء انتقال الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلًا" “أعتقد أنه في حالة تقدم برشلونة أو ريال مدريد بعرض رسمي لليفربول لضم صلاح، فسوف تكون الأمور صعبة على ليفربول لإقناع اللاعب بالبقاء، ليس صلاح وحده ولكن كل اللاعبين تدور رؤوسهم إذا تلقوا عرضا من هذين الناديين”.

وتابع: “مع كامل الاحترام لليفربول، لكن برشلونة وريال مدريد شيء آخر، أعتقد أن برشلونة وريال مدريد يواصلان مراقبة صلاح هذا الموسم، لأنهما في العادة لا يقدمان على ضم أي لاعب لمجرد تألقه في موسم واحد، حتى إن كان موسما عظيما ومثاليا”.

وأضاف: “أعتقد أنه في حال تمكن صلاح من تسجيل أكثر من 25 هدفا بنهاية الموسم الجاري، فسوف يأتون من أجله، مما سيصعب الوضع على ليفربول لإبقائه”.

وحصد صلاح جائزتي هداف البريميرليج وأفضل لاعب بالموسم الماضي، وها هو يستمر في تحطيم الأقام القياسية بالموسم الحالي، ويتربع على عرش هدافي البريمرليج برصيد 16 هدف بعد مرور 25 جولة، كما أنه قاد ليفربول لتصدر الدوري برصيد 62 نقطة.