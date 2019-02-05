شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح على ردار الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، يسعى للتعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقفًا لما نشره موقع “دون بالون”، فإن الفرعون المصري الذي كان على قائمة اهتمامات نادي ريال مدريد، في الموسم الماضي، قبل أن يجدد تعاقده مع ليفربول حتى 2023.

وأضاف الموقع الإسباني، أن في حال رحيل أي من البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، سيكون التعاقد مع الهداف المصري هو الخيار الاول لرفاق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار الموقع إلى أن صلاح يأمل في اللعب إلى جانب ليونيل ميسي في مرحلة ما بمسيرته الكروية، وكذلك لتجربة مرافقة زميله السابق في ليفربول، فيليبي كوتينيو، لكن صفقة من هذا النوع ربما تكلف برشلونة مبلغا لن يقل عن 180 مليون يورو.

وحصد صلاح جائزتي هداف البريميرليج وأفضل لاعب بالموسم الماضي، وها هو يستمر في تحطيم الأقام القياسية بالموسم الحالي، ويتربع على عرش هدافي البريمرليج برصيد 16 هدف بعد مرور 25 جولة، كما أنه قاد ليفربول لتصدر الدوري برصيد 62 نقطة.