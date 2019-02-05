شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاهلي الرسمى أمام انبي والان مع التفاصيل

اعلن اليوم المدير الفني لنادي الاهلي المصري التشكيل الرسمي لفريقه و جاءت كالآتى : حراسه المرمى : الشناوى خط الدفاع : ايمن اشرف و سعد سمير و علي معلول و محمد هانى خط الوسط : السوليه و نيدفيد و ناصر ماهر خط الهجوم : أجاى و جيراردو و الشحات

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