شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري: لايهمنا وجود ميسي من عدمه والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- قال الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة ستكون منافسة من مستوى كبير، كما هو الأمر بين إنتر وميلان وبوكا جونيورز وريفر بليت.

وأكد سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أن فريقه سيواجه برشلونة بنفس حدة التنافس مثلها مثل اللقاءات الآخرى، لذلك يأمل في تقديم مباراة جيدة ونحقق الفوز”.

وعن احتمالية غياب لونيل ميسي عن الكلاسيكو وتأثيره على استعدادات الملكي، أكد مدرب ريال مدريد، قائلًا: “بالتأكيد لن نتآثر على الإطلاق، لا يهم ما إذا كان ميسي موجودًا أم لا للتحضير المباراة”.

وتابع: “طريقة لعبنا وتشكيلنا لا تعتمد على وجود ميسى من عدمه، سوف نلعب بنفس النهج ولا يهمنا موقفه من المباراة”.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ميسي في مباراة الغد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يقام الكلاسيكو مساء غدً الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.