شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يهدف لكسر رقم سلبي في كلاسيكو الكأس منذ 22 عاما والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يهدف نادي برشلونة لكسر رقم سلبي في مواجهات كلاسيكو كأس ملك أسبانيا عندما يواجه ريال مدريد غدا الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة الموندوديبورتيفو، أن الفريق الكتالوني أمامه تحدي جديد وهو إخراج الريال من بطولة الكأس ومباراة الإياب على ملعبهم.

حيث لم يحدث ذلك منذ موسم 1996-1997 عندما فاز البارسا في الكامب نو 3-2 وتعدل بهدف لمثله في السانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وتواجه الفريقين سابقا 5 مرات في نصف نهائي كأس أسبانيا، نجح ريال مدريد في الفوز 4 مرات بينما حقق البارسا انتصار وحيد فقط.