أسرار في حياة نيمار..بين الوشم المميز واللقب الموروث

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زي النهاردة من 27 سنة، وبالتحديد الخامس من فبراير لعام 1992، في موجى داس كروزيز بمدينة ساو باولو.. ولد قائد السامبا البرازيلية ونجم نادي باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا

«الحياة لها معنى فقط عندما تكون أعلى المُثُل لدينا هى خدمة المسيح».. كما أنه علق حينما كان لاعبًا فى برشلونة على خزانته الخاصة فى غرفة الملابس فى استاد كامب نو، ورقة ملونة عليها أجزاء من كتاب الإنجيل تقول: «أَلَسْتم تَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِينَ يَرْكُضُونَ فِى الْمَيْدَانِ جَمِيعُهُمْ يَرْكُضُونَ، وَلكِنَّ وَاحِدًا يَأْخُذُ الْجَعَالَةَ؟ هكَذَا ارْكُضُوا لِكَى تَنَالُوا، وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِى كُلِّ شَيْءٍ».. إنه نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور

نيمار دا سيلفا ولد فى موجى داس كروزيز بمدينة ساو باولو، للاب نيمار سانتوس، والام نادين دا سيلفا، وورث اسمه من والده، والذى كان هو الآخر لاعبا كرة قدم سابق وفاز مع فى عام 1997 ببطولة ولاية ماتو جروسو مع فريقه فارزا جرانندي، ومن ثم أصبح مستشارًا له، وهو قريب جدًا من شقيقته رافيلا بيكران، وعزز هذا التقارب

نيمار دا سيلفا ولد فى موجى داس كروزيز بمدينة ساو باولو، للاب نيمار سانتوس، والام نادين دا سيلفا، وورث اسمه من والده، والذى كان هو الآخر لاعبا كرة قدم سابق وفاز مع فى عام 1997 ببطولة ولاية ماتو جروسو مع فريقه فارزا جرانندي، ومن ثم أصبح مستشارًا له، وهو قريب جدًا من شقيقته رافيلا بيكران، وعزز هذا التقارب عن طريق وشم وجهها على ذراعه.

وفى يوم 8 مايو 2011 اكتشف نيمار أنه سوف يكون أبا لطفل مع بنت تبلغ 17 عامًا من العمر وبعد 4 أيام فى 12 مايو، أعلن نيمار عبر موقعه الشخصي، أنه سوف يكون أبا لأول مرة فى سن الـ19، ولم يفرج عن اسم الأم إلا بعد ستة عشر يومًا، وذلك عشية الدور النصف النهائى من كأس ليبرتادوريس.

وأبلغت والدة الطفل "صديقته السابقة كارولينا دانتاس" أن الطفل كان صبيًا، وبكت عندما أعلمت نيمار، ونقل عن نيمار قوله: "بكيت عندما علمت أننى سأكون والده، فى البداية، شعرت بالخوف، ثم الفرح، وهى مسؤولية جديدة وأنا الآن أتمتع بها".

بدأ نيمار لعب كرة القدم فى سن مبكرة وسرعان ما تم رصده من نادى سانتوس، الذى عرض عليه عقدًا فى عام 2003، وانضم إلى أكاديمية الفريق، وفى سن الـ14 عامًا، سافر إلى إسبانيا من أجل الانضمام لنادى ريال مدريد، فى الوقت الذى كان يمتلك فيه ريال مدريد نجومًا، مثل رونالدو وزين الدين زيدان والبرازيلى روبينيو.

واجتاز نيمار اختبار الانضمام، ولكن سانتوس دفع مليون يورو من أجل إبقائه فى النادي، ثم نجح مع صفوف شباب سانتوس وتألق فيه، وحصل فى النهاية على ترقية للفريق الأول عام 2009، ولعب نيمار أول مباراة رسمية له فى 7 مارس 2009، رغم أنه كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، ولعب لمدة 30 دقيقة، فى المباراة التى فاز فيها سانتوس على نادى موجى ميريم بنتيجة 2-1، وتشير الأرقام إلى أن نيمار لعب مع سانتوس 134 مباراة فى جميع المسابقات وبلغ عدد مشاركاته 10.470 دقيقة، مسجلًا 70 هدفًا وصنع 35 آخرين.

وفى 28 مايو 2013 وقّع اللاعب عقد انتقاله لمدة 5 سنوات إلى نادى برشلونة الإسبانى لم يعلن النادى عن قيمته، لكن التقارير قدرتها بين 86 مليون يورو و95 مليون يورو، وحسم نيمار الأمر لبرشلونة بعد أن تلقى مسبقا عدة عروض أوروبية من تشيلسى وبايرن ميونخ وريال مدريد، وقدم نيمار أداءً رائعًا رفقة برشلونة، حيث شارك فى 186 مباراة وبلغ عدد مشاركاته 15.342 دقيقة، مسجلًا 105 أهداف وصنع 80 آخرين.

وفى 2 أغسطس 2017، أعلن نادى برشلونة عن رغبة نيمار فى مغادرة النادي، وبعد ذلك بيوم واحد أُعلن فسخ عقده مع النادي، مع الشرط الجزائى والذى يبلغ 222 مليون يورو، والذى تكلف الفريق الفرنسى باريس سان جيرمان بدفعه، ليوقع نيمار بعدها عقدًا مع باريس سان جيرمان يمتد لـ5 سنوات ويحمل الرقم 10 هناك.

وسجل هذا الانتقال الرقم القياسى الجديد لأغلى انتقال فى تاريخ كرة القدم فى ذلك الوقت، حيث تعدت قيمة الصفقة ضعف الرقم السابق المسجل فى 2016 باسم اللاعب بول بوجبا الذى انتقل لمانشستر يونايتد بمبلغ 105 ملايين يورو، ولم يخل هذا الانتقال من ربط بالأحداث السياسية؛ حيث ربط محللون كرويون وسياسيون بين صفقة الانتقال الضخمة والأزمة الدبلوماسية القطرية مع بعض الدول العربية المجاورة، خاصة أن نادى باريس سان جيرمان مملوك لشركة قطر للاستثمار الرياضي، إحدى أذرع الصندوق السيادى لقطر.

ولعب أول مباراة له مع باريس سان جيرمان فى 13 أغسطس، وسجل هدفا وفاز خلالها باريس بنتيجة 3-0 على نادى جانجون، وحتى الآن خاض نيمار مع الفريق الباريسى 53 لقاءً وبلغ عدد مشاركاته 4.614 دقيقة، مسجلًا 48 هدفا وصنع 27 آخرين.

بعد أداء نيمار فى كأس العالم تحت سن 17 فى 2009 والذى سجل فيه هدفًا فى المباراة الافتتاحية ضد اليابان، ضغط كثير من الناس على مدرب الفريق الأول آنذاك دونجا، لجعل نيمار فى تشكيلة الفريق، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، بسبب عدم اقتناع دونجا بما يقدمه نيمار.

لكن بعدم قدوم مانو مينيزس المدير الفنى الجديد لمنتخب البرازيل، قام باستدعاء نيمار لقائمة الفريق المستعد لمباراة ودية أمام المنتخب الأمريكى فى 26 يوليو 2010 لتكون أولى مبارياته الدولية مع المنتخب الأول، ونجح فى تسجيل هدفه الأول مع المنتخب حينما سدد كرة برأسه عند الدقيقة الـ28 إثر عرضية من أندرى سانتوس لتنتهى المباراة بفوز البرازيل بنتيجة 2–0.

وتم اختيار نيمار فى 11 مايو 2012 لمنتخب البرازيل المشارك فى الألعاب الأوليمبية الصيفية 2012، وفى 26 يوليو 2012، سجل هدفه الأول فى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2012 فى المباراة الافتتاحية ضد مصر، التى انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 3–2، وسجل أول هاتريك دولى له فى 10 سبتمبر 2012، فى المباراة التى فازوا بها بنتيجة 8–0 على الصين على ملعب لا أرودا فى ريسيفي.

كما شارك نيمار في كأس القارات 2013، وكأس العالم 2014، وكان الكابتن فى كوبا أمريكا 2015، وشارك في أوليمبياد ريو دى جانيرو 2016، وأخيرًا شارك في البرازيل في مونديال روسيا 2018، وتشير الأرقام إلى أن نيمار شارك مع المنتخب البرازيلي في 96 لقاءً وبلغ عدد مشاركاته 8.022 دقيقة، مسجلًا 60 هدفا وصنع 40 آخرين.

أصبح نيمار رمزا لتعزيز الموسيقى البوب البرازيلى الحديثة، ولا سيما موسيقى «سرتانيجو»، وهي التي أخذت نجاحا عالميا بعد انتشار أغنية Ai se eu te pego ، للمغنى البرازيلى ميشال تيلو.

وقع نيمار العديد من صفقات الرعاية منذ أن وصل لعامه الـ17، وفى مارس 2011، وقع عقدا لمدة 11 عامًا مع شركة الملابس الرياضية الأمريكية نايكي، وفى الشهر نفسه، دفعت باناسونيك 2.4 مليون دولار لتأمين نيمار لمدة عامين.

وقبل توقيعه لبرشلونة، احتل المركز الثالث عشر فى قائمة أغنى اللاعبين فى العالم فى عام 2012، وبلغت أرباحه الإجمالية 18.8 مليون دولار خلال الـ12 شهرا السابقة، ووقع مع مجموعة من المؤسسات الكبرى مثل فولكس فاجن، ولوبو، كلارو، يونيليفر وسانتاندر، وكادت تلك الرعايات تكسبه سنويًا نحو 20 مليون يورو.

فى 8 مايو 2013، تم تصنيف نيمار من قبل مجلة سبورتس برو باعتباره الرياضى الأكثر تسويقا فى العالم، قبل ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو، وفى نوفمبر 2012، قامت وكالة الإعلان لودوكا بتأسيس شعار نيمار للعلامة التجارية، الذى يضم N وJ وR (نيمر جونيور) مع نايلر لمطابقة قميص نيمار رقم 11.

- سانتوس



الدورى البرازيل (3)

كأس البرازيل 2010

كأس ليبرتادوريس 2011

- برشلونة



كأس السوبر الإسبانى (2)

الدورى الإسبانى (2)

كأس ملك إسبانيا 2014–15

دورى أبطال أوروبا 2014–15

كأس السوبر الأوروبى 2015

كأس العالم للأندية 2015

- باريس سان جيرمان



كأس الرابطة الفرنسية 2017–18

الدوري الفرنسي 2017–18

كأس فرنسا 2017–18

كأس الأبطال الفرنسي 2018

- البرازيل



كوبا أميركا للشباب 2011

كأس القارات 2013

ذهبية كرة القدم الأوليمبية 2016