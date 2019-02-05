انت الان تتابع مفاجأة في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي، على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة الحكم الدولي محمد الصباحي ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبدالله، وعمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكما خامسا، ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أما إنبي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.
وشهدت تشكيلة الأهلي الأساسية استبعاد رمضان صبحي، حيث اكتفي لاسارتي بجلوسه على دكة البدلاء مع شريف اكرامي، ومحمود وحيد، و أحمد حمودي، وحسام عاشور، وباسم على، وصلاح محسن، بينما جاء التشكيل الذي سيخوض اللقاء على النحو التالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، سعد
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد.
خط الوسط الهجومي: ناصر ماهر، حسين الشحات، جيرالدو.
خط الهجوم: جونيور أجايي.
ويدخل الأهلي المباراة بروح معنوية عالية، بعد الفوز الكبير على نظيره سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، بدوري أبطال إفريقيا، بينما حرص علي ماهر المدير الفني لإنبي، على تحفيز لاعبيه قبل المواجهة مؤكدًا لهم أن الفرصة متاحة أمامهم لتقديم عرض جيد، واستعادة الإنتصارات من جديد.
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