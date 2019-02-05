انت الان تتابع المتحدث الرسمى لبيراميدز يطالب قناة الأهلى بالاعتذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
طالب أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز عدلى القيعى وإبراهيم المنيسى مقدمى برنامج "ملك وكتابة" الذي يذاع في قناة النادى الأهلى، بالاعتذار عن الهجوم الذي تعرض له منهما، خلال حلقة الإثنين، مبديا اندهاشه الشديد من الطريقة التي تحدثا بها. ونشر عفيفى على صفحته عبر "فيسبوك" قائلا: "القيعى والمنيسى هاجماني بدون وجه حق، بسبب منشور مفبرك، على موقع التواصل الاجتماعى، ونسبوا لي كلاما يعلم الجميع أنه غير صحيح، بعد تأكيدي على ذلك عن طريق كتابة منشور، أوضحت خلاله أنني ليس لي أى علاقة بهذا المنشور المزيف".
وأضاف أنه يفترض حسن الظن في القيعى والمنيسى بأنهما لا يعلمان أن المنشور مزيف، مؤكدا أنه كان على فريق الإعداد الخاص ببرنامج "ملك وكتابة" أن يبذل جهدا أكثر ويبحث عن المعلومات الصحيحة قبل توجيه أى اتهامات غير صحيحة ضد أى شخص. ورفض عفيفى تماما فكرة رفع دعوى قضائية أو التقدم بشكوى في المجلس الأعلى للإعلام
وأضاف أنه يفترض حسن الظن في القيعى والمنيسى بأنهما لا يعلمان أن المنشور مزيف، مؤكدا أنه كان على فريق الإعداد الخاص ببرنامج "ملك وكتابة" أن يبذل جهدا أكثر ويبحث عن المعلومات الصحيحة قبل توجيه أى اتهامات غير صحيحة ضد أى شخص.
ورفض عفيفى تماما فكرة رفع دعوى قضائية أو التقدم بشكوى في المجلس الأعلى للإعلام ضد مقدمى برنامج "ملك وكتابة" لأن هذا ليس أسلوبه في نهج مثل هذه الطرق، حتى لو كان القانون معه، مؤكدا أنه لا توجد لديه اأي مشكلات في حالة الاختلاف في الرأي، طالما كان بدون إساءة أو تزييف للواقع
مشيرا إلى أن القيعي والمنيسي وجب عليهما الاعتذار عن هذا الهجوم غير الصحيح، نتيجة أن المنشور من الأساس "مفبرك".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث الرسمى لبيراميدز يطالب قناة الأهلى بالاعتذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.