انت الان تتابع المتحدث الرسمى لبيراميدز يطالب قناة الأهلى بالاعتذار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

طالب أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز عدلى القيعى وإبراهيم المنيسى مقدمى برنامج "ملك وكتابة" الذي يذاع في قناة النادى الأهلى، بالاعتذار عن الهجوم الذي تعرض له منهما، خلال حلقة الإثنين، مبديا اندهاشه الشديد من الطريقة التي تحدثا بها. ونشر عفيفى على صفحته عبر "فيسبوك" قائلا: "القيعى والمنيسى هاجماني بدون وجه حق، بسبب منشور مفبرك، على موقع التواصل الاجتماعى، ونسبوا لي كلاما يعلم الجميع أنه غير صحيح، بعد تأكيدي على ذلك عن طريق كتابة منشور، أوضحت خلاله أنني ليس لي أى علاقة بهذا المنشور المزيف".

وأضاف أنه يفترض حسن الظن في القيعى والمنيسى بأنهما لا يعلمان أن المنشور مزيف، مؤكدا أنه كان على فريق الإعداد الخاص ببرنامج "ملك وكتابة" أن يبذل جهدا أكثر ويبحث عن المعلومات الصحيحة قبل توجيه أى اتهامات غير صحيحة ضد أى شخص. ورفض عفيفى تماما فكرة رفع دعوى قضائية أو التقدم بشكوى في المجلس الأعلى للإعلام