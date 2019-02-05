انت الان تتابع بتروجت يشعل صراع الهبوط بالفوز على وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة محمد عودة المدير الفني، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، الذي يقوده المدرب اليوناني تاكيس جونياس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الجيش الجديد بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، أحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد عبد الرسول، ليرفع الفريق البترولي رصيده إلى 18 نقطة ويظل في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق نقطتين عن وادي دجلة الذي توقف رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

فريق بتروجت سيطر على مجريات الأمور، وكان الأخطر طوال اللقاء، عكس فريق وادي دجلة، الذي لم يشكل أي خطورة على مرمى الفريق البترولي، الذي اقتنص ثلاثة نقاط غالية. هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 59 عن طريق أحمد عبد الرسول، بعدما نفذ لاعبوه ركلة ركنية من الجهة اليمنى بتمريرة قصيرة، لكن غير متقنة حاول مدافع