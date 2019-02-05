انت الان تتابع ريال مدريد يقلل من غياب ميسي عن موقعة «الكلاسيكو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتنازل عن تحقيق الفوز في موقعة الغد أمام برشلونة، في كلاسيكو ذهاب دور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامته على ملعب كامب نو، وشدد في تصريحات أبرزتها صحيفة مونديو ديبورتيفو، على استعداد المرينجي لخوض الكلاسيكو، معتبرا أن مشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسي من عدمها، لن تؤثر على ترتيبات المواجهة، وقال سولاري: "هي مباراة بين فريقين متنافسين للغاية، مثلها مثل مباريات ميلان والإنتر، وريفر بليت وبوكا جونيورز، كذلك الحال ريال مدريد وبرشلونة".
وتابع سولاري: "سوف نواجههم في بطولتين مختلفتين، ونسعى لتحقيق الفوز فيهما، سنقدم نفس القوة والتركيز، لا يوجد فرق بين بطولة وأخرى، وهذا يعتمد على الطريقة التي سنخوض بها المواجهات، ولكن علينا التركيز على مباراة الغد أولاً، لأنها الأهم الآن، وفي الحقيقة جميع اللاعبين متاحين للمباراة، أصعب شيء على المدربين
وحول مشاركة جاريث بيل، أوضح: "جميع اللاعبين لديهم دور في الفريق، البعض لديه الخبرة والبعض الأخر يمثل الشباب، كما أن هناك من يجيد الدفاع وكذلك الهجوم، ما يهم هو المضي جميعا نحو نفس الهدف، ولن أفصح عن تشكيلة الغد الآن، في كرة القدم لا توجد أشياء مُسلم بها، مهمة المدرب هي النظر في كل شيء على المدى المتوسط والطويل والقصير، كذلك التوقع بحدوث أي شيء".
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