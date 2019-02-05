انت الان تتابع قاعود وشكري يقودان هجوم إنبي أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٢٢ م

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي في اللقاء الذي يقام بعد قليل على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة الحكم الدولي محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكمًا خامسًا، ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما إنبي فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عمرو حسام. خط الدفاع: علي فوزي - رامي صبري - أحمد صابر - عمرو الحلواني. خط الوسط: محمود توبة - محمد أشرف روقة - أحمد شكري - محمود غالي - شيزار. خط الهجوم: محمود قاعود. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من "محمود جاد - عبد الرحمن يحيى - إبراهيم