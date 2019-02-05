سلمان الفرج مغردا: هذه حقيقة الفيديو ولن أتحدث عن الهلال

غرد الكابتن سلمان الفرج، على حسابه عبر “تويتر” موضحا حقيقة الفيديو المتداول له مؤخرا.

وقال الفرج: “تداول البعض حديث لي كان مع أخي وليد عبدالله يتحدث فيه عن ظلم نادي النصر فقلت له لا دخل للهلال بما حدث لكم، ولو أردت الحديث عن الظلم الذي يتعرض له الهلال لاتسع الحديث أكثر، ويكفي من ظلم الهلال ضربة الجزاء التي كانت أمام النصر، عتبي على من نشر ماحدث من حديث عفوي”.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل، فيديو للكابتن سلمان الفرج، أثناء زيارة اللاعبين له، في منزله، مساء البارحة، بعد عودته من رحلته العلاجية، ودار نقاش بينه وبين حارس نادي النصر وليد عبدالله، حول ما يتعرض له نادي النصر هذا الموسم من ظلم تحكيمي.

وذكر الفرج أنه بالفعل ” ظُلم النصر ” ولكن لا علاقة للهلال في هذا الأمر، بينما أفاد وليد عبدالله بوجود محاباة لنادي الهلال.