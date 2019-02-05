الان تتابع الصربي يشعل تدريبات الاتحاد.. وتخفيض تذاكر لعبور التعاون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:
واصلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر جهودها الكبيرة في دعم الفريق الأول لكرة القدم قبيل مباراته المهمة، التي يستضيف خلالها نادي التعاون ضمن منافسات الجولة (19) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحفزت إدارة الاتحاد، الجماهير، عبر تخفيض تذاكر الدرجة الموحدة إلى (20) ريال، تحفيزاً للجماهير للحضور.
من جهة أخرى، تواجد المهاجم الصربي بريجوفيتش بمقر النادي استعداداً لمشاركة زملائه اللاعبين في التدريبات اليومية بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، واضطرته للمغادرة لتلقي العلاج خارج المملكة في الأيام القليلة الماضية وحرمته من المشاركة أمام الشباب والوحدة على التوالي، بينما سيكون جاهزاً لمواجهة التعاون السبت المقبل.
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