الان تتابع جوميز يسجل الهدف رقم 400 ويعتلي قائمة الهدافين #الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: شهدت الجولة الـ 18 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم تسجيل الهدف رقم 400 في المسابقة ، وحمل الهدف المئوي الرابع توقيع المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز خلال تسجيله الهدف الأول لفريقه الهلال خلال مواجهة فريق الفتح في ختام الجولة أمس .

ووصلت عدد أهداف المسابقة لـ 406 أهداف في الدوري بعد ختام الجولة الـ 18 بمعدل تهديفي وصل لـ 2.82 هدف في المباراة الواحدة.

ويتصدر بافيتمبي جوميز قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا متقدماً على دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومه، والكاميروني لياندر تاوامبا بفارق هدفين (12 هدفا لكل لاعب).

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تسجيلاً في الدوري بـ 44 هدفاً، يليه التعاون بـ 38 هدفاً، ثم الأهلي (36 هدفاً)، والنصر (35 هدفاً)، فيما يعد فريق أحد الأقل تسجيلا في الدوري إذ سجل لاعبوه 11 هدفاً، ومن بعده الباطن بـ 17 هدفاً ثم الفيحاء 18 هدفاً.

ويتصدر فريق الشباب قائمة أقوى خط دفاع بعد أن استقبل مرماه 12 هدفاً، ثم النصر الذي اهتزت شباكه بـ 17 هدفاً، ثم الهلال بـ 19 هدفاً، فيما يقف أحد بأضعف خط دفاع، بعد أن تلقى 37 هدفاً، ثم الفيحاء 35 هدفاً، ثم الباطن والاتحاد بـ 32 هدفاً.

كانت هذه تفاصيل خبر جوميز يسجل الهدف رقم 400 ويعتلي قائمة الهدافين #الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.