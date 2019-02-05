شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة إنبي المقرر لها السادسة مساء اليوم على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري العام. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: سعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات وجيرالدو. خط الهجوم: جونيور أجاي. ويجلس على مقاعد البدلاء شريف إكرامي ومحمود وحيد وأحمد حمودي وحسام عاشور وباسم على ورمضان صبحي وصلاح محسن.

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