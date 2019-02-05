غداً.. الاتحاد المصري يجتمع مع ممثلي الأندية لبحث أزمة استمرار الدوري

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، اجتماعا مع رؤساء الأندية الـ 18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، في الثانية ظهر غد الأربعاء، بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة، لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة.

وسوف يبدأ اتحاد كرة القدم في استقبال وسائل الإعلام في الرابعة عصرا بقاعة المؤتمرات من أجل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بهذه المناسبة لإعلان القرارات التي سيتم الاتفاق عليها.

ودعا اتحاد الكرة أندية الدوري لاجتماع عاجل، لإنقاذ المسابقة من الإلغاء، في ظل الخلافات الحادة بين الأهلي من ناحية وثنائي قمة الدوري الزمالك وبيراميدز من ناحية أخرى، حول ملف المؤجلات.

ويهدد بيراميدز بعدم لعب مباراته أمام الأهلي، إلا بعد خوض حامل اللقب لقاء القمة أمام الزمالك، والمؤجل من الدور الأول، وتضامن الأبيض مع ملاحقه في جدول الترتيب فيما يخص هذا الأمر.

في المقابل هدد الأهلي بعدم استكمال مبارياته بالدوري، في حالة تغيير ترتيب مبارياته بالجدول.