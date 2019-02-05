جونيور أجاي يقود تشكيل الأهلي أمام انبي

أعلن الأوراجوياني مارتين لاسارتى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

هشام محمد لاعب وسط الفريق، كان قد غادر من قائمة المباراة قبل مواجهة إنبي بساعات قليلة لإصابته بنزلة معوية .

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.