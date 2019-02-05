يورجن كلوب مهدد بالإيقاف.. تعرف على السبب

يواجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، خطر الإيقاف، من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن لوائح الاتحاد الإنجليزي تقضي بمعاقبة كل من يخرج عن النص، ويتهم الحكام بالتخلي عن الحيادية في المباريات.

وكان كلوب اتهم كيفين فريند، حكم مباراة ليفربول ووست هام، بالتحيز لصالح الأخير في الشوط الثاني من مواجهة الفريقين، التي انتهت بالتعادل 1-1 أمس الإثنين.

وأوضح المدرب الألماني، عقب المباراة أن حكم المباراة أدرك بين الشوطين أنه أخطأ في احتساب هدف غير صحيح لصالح ليفربول، ولذلك قرر تعويض وست هام في الشوط الثاني.

وسجل ساديو ماني، هدف ليفربول الوحيد، في الدقيقة 22 من المباراة، لكن الإعادة التلفزيونية أوضحت أن جيمس ميلنر كان متسللا حينما مرر له الكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي بشأن مصير كلوب، سيصدر بعد الاضطلاع على التقرير الذي سيقدمه الحكم.

ويعاني ليفربول من تراجع نتائجه بالبريمييرليج، حيث تعادل الفريق مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد في الجولتين 24 و25 من البطولة على الترتيب، وفقد 4 نقاط في سباق الصدارة.