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شكرا لقرائتكم رغم مرور أكثر من أسبوعين على اختفائه.. كلب سالا ما زال ينتظره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل من المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة، عن وفاة الأرجنتينى إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسى الذى انضم إلى كارديف سيتي الإنجليزى، خلال موسم الانتقالات الشتوية الشهر الماضى.
وبعد أن كشفت السلطات الفرنسية عن العثور على طائرة سالا، ووجود جثبة بداخلها، مما قد يشير إلى التأكد من وفاة اللاعب، إلا أن شقيقة االمهاجم الأرجنتينى ما تزال لا تعترف بوفاته.
ونشرت شقيقة سالا على حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" صور مؤثرة لكلب اللاعب، وكتبت عليه تعليقا "رغم مرور 10 أيام.. كلب سالا لا زال ينتظره".
الكلب وسالا
سالا والكلب
سالا وكلبه
كلب سالا
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