قاعود يقود هجوم إنبي أمام الأهلي

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جدة - عمرو شويل أعلن علي ماهر المدير الفني لإنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل إنبي كلا من :- حراسة المرمى : عمرو حسام خط الدفاع : علي فوزي - رامي صبري - أحمد صابر - عمرو الحلواني خط الوسط : محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالي - أحمد شكري خط الهجوم : محمود قاعود. ويجلس على دكة البدلاء ، كلاً من: محمود جاد - عبدالرحمن يحيى - إبراهيم يحيى - أحمد رفعت - عماد فتحي - جونسان ياسو - لوكا لوكمبوط

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