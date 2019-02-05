شكرا لقرائتكم نهاية المباراة .. بتروجت يفوز على دجلة بهدف دون رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على وادى دجلة " بالتخصص " بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد عبد الرسول فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 18 نقطة ومازال فى المركز الأخير بجدول المجموعة ليجدد امله فى البقاء بالدورى ، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 20 نقطة ومازال فى المركز قبل الأخير .

وقد بدأ محمد عودة المدير الفنى لبتروجت المباراة بتشكيل مكون من :-

حارس المرمى محمد أبو النجا (بونجا)

الدفاع : أحمد سالم صافى - حمادة طلبة - ابراهيم القاضى - احمد عبد الرسول

الوسط : أحمد العجوز - حميد ماو - أحمد زولا - أحمد عفيفى

- محمد فييرا – شكرى نجيب

وقد سيطر لاعبو بتروجت على مجريات المباراة وأضاعوا العديد من الفرص السهلة خاصة فى الشوط الأول عن طريق الإيفوارى محمد فييرا الذى تألق بشكل ملحوظ ومثل خطورة حقيقية على مرمى محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة الذى زاد عن مرماه بكل بسالة .

فى المقابل لم تظهر أى خطورة للاعبى وادى دجلة على حارس بتروجت ولم تسنح لهم اى هجمات مرتدة .

يذكر أن بتروجت لم يحقق سوى فوزين منذ انطلاق المسابقة بخلاف فوز اليوم ، كان احدهما على وادى دجلة فى الدور الاول بهدفين مقابل للاشئ .