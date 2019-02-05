شكرا لقرائتكم تشكيل الاهلى.. لاسارتى يباغت انبى بـ"أجاى وجيرالدو والشحات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إنبي على ستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم : جونيور أجاي. وتضم قائمة البدلاء ، شريف إكرامي ، محمود وحيد ، أحمد حمودي ، حسام عاشور ، باسم علي،رمضان صبحي وصلاح محسن.

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