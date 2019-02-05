شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 سولارى يقلل من أهمية تواجد ميسي في الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم ريال مدريد استعداداته لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة غدا الأربعا فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس ملك إسبانيا.

سولارى يؤمد جاهزية ريال مدريد فى تواجد ميسى أو غيابه

أكد سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد أن طريقة الملكى ضد برشلونة بالكلاسيكو غداً، لا تعتمد بشكل أو بأخر على وجود النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي من عدمه.

قال مدرب ريال مدريد فى مؤتمر صحفى، :" تشكيلتنا وطريقة لعبنا لا تعتمد على وجود ميسي من عدمه، سوف نلعب بنفس النهج ولا يهمنا موقفه من المباراة".

أشار سولاري، إلى أن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد منافسة من مستوى كبير كما هو الأمر بين إنتر وميلان وبوكا جونيورز وريفر بليت وسان لورينزو وهوراكان.

تابع المدير الفنى لفريق ريال مدريد قائلاً، :" نحن نحب المنافسة، لهذا السبب نحن كلاعبون ومدربون لا فرق بين مباراة وأخرى، تبدأ عندما تبدأ وتنتهي في الدقيقة الاخيرة، لذلك عليك مواجهة المنافسة".

أبدى سانتياجو سولاري خلال تصريحاته، أمله الشديد فى تقديم مباراة جميلة يستمتع بها الجميع، مُشدداً على خوض اللقاء غداً، ضد برشلونة من أجل الفوز.

شدد مدرب الملكى، على أن هناك تركيز كبير من جميع أفراد ريال مدريد من لاعبين وطاقم تدريبي ومعدون بدنيين وطاقم طبى، لحسم المباراة ضد برشلونة.

وحول سؤاله عن البدء بالويلزى جاريث بيل، علق سولاري قائلاً، :" الجميع يساهم، وبعضهم لديهم خبرة أكثر، وأيضا لدينا شباب، والبعض الآخر يساهم في الهجوم، وآخرون في الدفاع، ما يهم هو أن نذهب جميعا في نفس الاتجاه".

أوضح مدرب ريال مدريد، أنه فى حال وصول اللاعبين إلى جاهزية كاملة يكون من الصعب تحديد القائمة، لكن الشيء المهم أن يسخر الجميع جهوده لخدمة الريال.

إختتم سولاري تصريحاته رداً على ما إذا كان البارسا فى راحة أكثر بجدول المباريات قائلاً، :"الأمر غريب نوعا ما، ولكن هذا يجب ان تجيب عليه الليجا، آمل أن لا يكون متعمد ضدنا".

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