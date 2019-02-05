شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء 5 / 2 / 2019 الدون يحتفل بعيد ميلاده الـ 34 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لقيادة يوفنتوس فى المواجهة أمام ساسولو، والمقرر لها يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ 23 من الدورى الإيطالى.

كريستيانو رونالدو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 34

يحتفل اليوم،الثلاثاء، البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى بعيد ميلاده الـ 34، حيث ولد فى 5 فبراير عام 1985.

وكتب النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو تاريخاً كبيراً فى كرة القدم بدءاً من محطة مانشستر يونايتد الإنجليزى، والذى خاض معه 292 مباراة وأحرز 118 هدفاً و68 أسيست، فيما توج معه بـ 9 ألقاب.

ثم رحل إلى فريق ريال مدريد الأسبانى فى 2009 وسجل إسمه بحروف من ذهب داخل جدران الملكى ولعب معه 438 مباراة وأحرز 450 هدفاً و131 أسيست، وفاز معه بـ 15 لقباً أبرزها لقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات مواسم 2014 ثم 3 ألقاب متتالية من المسابقة الأوروبية مواسم 2016 و2017 و2018.

وبعد هذا المشوار الكبير إنتقل إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضى فى صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو بحثاً عن مشوار جديد فى إيطاليا بدأه بالحصول على لقب السوبر الإيطالى أمام ميلان.

وعلى الجانب الدولى، ظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة مع منتخب البرتغال فى 20 أغسطس 2003 ولعب 154 مباراة وأحرز 85 هدفاً، ونجح فى قيادة برازيل أوروبا للحصول على لقب أمم أوروبا 2016.