توخل يؤكد أن نيمار أفضل بكثير بعد بداية علاجه

اسماء السيد - أكد المدرب الألماني لباريس سان جرمان، بطل ومتصدر الدوريى الفرنسي لكرة القدم، توماس توخل الثلاثاء أن نجم الفريق البرازيلي نيمار بات "أفضل بكثير" بعد بداية علاجه من الاصابة التي تعرض لها في مشط القدم والتي ستبعده عن الملاعب حتى نيسان/أبريل المقبل.

وتابع المدرب الالماني عشية مواجهة فريقه نادي مع فيلفرانش سور سون من الدرجة الثالثة في الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا، "لا يشعر بألم. الأمور أفضل بكثير بعد السفر الى اسبانيا" حيث بدأ نيمار علاجه نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وأردف قائلا "لا يشعر بكثير من الألم، وهذا أمر مهم جدا. إنه ضروري من أجل ان يستعيد ثقته وأن يسير على قدميه".

وشوهد نيمار الذي يحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده السابع والعشرين، على عكازين في الحفل الذي اقيم الإثنين وانضم اليه رفاقه ومدربه وعدد من المدعوين.

وشرح توخل ما يمر به نيمار الذي سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع، قائلا "كان عيد ميلاده، ولكن من ناحية أخرى هو حزين جدا لأنه لا يمكنه أن يلعب معنا. يوم أمس (الاثنين) كان واجبنا أن نكون معه وأن نظهر له أننا معه واننا ندعمه. الامر مهم بالنسبة له".

وكان نيمار تعرض لاصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ، وهي الاصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وسيغيب لاعب برشلونة السابق الذي وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي (12 شباط/فبراير ذهابا و6 آذار/مارس إيابا).

وكان الفريق الباريسي مني الأحد بأول خسارة له هذا الموسم في الدوري أمام ليون (1-2).