شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وإنبى فى بتروسبورت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى وإنبى على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى - محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول، عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا وجونيور أجاى.

وتضم قائمة البدلاء: شريف إكرامى، محمود وحيد، أحمد حمودى، حسام عاشور، باسم على، رمضان صبحى وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل إنبى كلا من: عمرو حسام - على فوزى - رامى صبرى - أحمد صابر - عمرو الحلوانى - محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالى - أحمد شكرى ومحمود قاعود.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد - عبدالرحمن يحيى - إبراهيم يحيى - أحمد رفعت - عماد فتحى - جونسان ياسو - لوكا لوكمبو.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحًا بالفوز الكبير الذى حققه على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.