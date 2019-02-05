شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار ولاعبو الإنتاج يساندون دويدار بعد "محنة" وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، ولاعبى الفريق على الاطمنئان على زميلهم أحمد دويدار الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس، حيث تواصل الجهاز الفنى واللاعبون مع اللاعب للشد من أزره ورفع روحه المعنوية.

ويحرص خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، على التواصل يومياً مع دويدار لتذليل كل العقبات التى تواجهه لحين إجراء الجراحة التى تحدد لها الخميس المقبل بأحد مستشفيات القاهرة تحت إشراف أحمد عبد العزيز.

وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب الثمانية أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها الخميس المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام، ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.