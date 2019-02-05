شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يحضر مواجهة الأهلي وإنبي من مقصورة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المكسيكي اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لمقصورة ملعب بتروسبورت لحضور مواجهة الأهلي وانبي. ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحًا بالفوز الكبير الذى حققه على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة. ويواجه الأهلي انبي في تمام السادسة مساء في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدورى الممتاز.

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