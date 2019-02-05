شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لبتروجت: تخطينا منافسا قويا ولا يزال المشوار طويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، بفريق وادى دجلة بعد فوزه اليوم عليه بهدف دون رد، مشيرا إلى أن الفريق الدجلاوى يتميز بثبات الأداء واللعب الهجومى فى كل مبارياته، ولذلك درسنا جيدا خلال الأيام الماضية طريقة لعبه حتى نحقق الفوز المهم جدا فى أولى المباريات تحت قيادتى الفنية.

وأضاف عودة أن مشوار الدورى لا يزال طويلا ولا يتحمل إضاعة أى نقاط فى كل المباريات، مشددا على اسم وقيمة فريق بتروجت.

ووجه عودة الشكر لجميع لاعبيه ومجلس الإدارة الذى لا يدخر جهدا لعودة الفريق لمكانه المناسب بجدول الدورى.

وكان بتروجت قد رفع رصيده اليوم إلى 18 نقطة وما زال فى المركز الأخير بجدول الترتيب وأن كان قد أحيا آماله فى البقاء بالدورى.