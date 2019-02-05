شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مباراة الستة.. 3 مشاهد لا تنسى بين الأهلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 32 مواجهة سابقة جمعت النادى الأهلى نظيره إنبى خلال مختلف المسابقات المحلية، اتسمت جميعها بالندية والقوة بين زعيم الأندية البترولية والقلعة الحمراء، واللذين يجتمعان من جديد للمرة الأولى خلال الموسم الحالى، حيث يستضيف إنبى المارد الأحمر فى تمام السادسة مساءً على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من عمر الجولة 13 بمسابقة الدورى العام .

دائما ما شهدت مواجهات الأهلى وإنبى العديد من المشاهد التى بقيت عالقة فى أذهان الجماهير، منذ صعود الفريق البترولى لدورى الأضواء والشهرة، ليواجه القلعة الحمراء للمرة الأولى فى عام 2003.

استضاف الأهلى فريق إنبى على ملعب المقاولون فى مباراة حاسمة، حيث كان الأحمر يحتاج للفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى وكان التعادل سينقل أبناء القلعة الحمراء لمباراة فاصلة حتى فى حال فوز الإسماعيلى على الزمالك، تلك المباراة التى كانت تقام فى نفس التوقيت فى استاد القاهرة.

ونجح سيد عبد النعيم لاعب الفريق البترولى فى تسجيل الهدف القاتل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من جانب أسامة حسن، الذى أرسل الكرة من خلف مدافعى الأهلى لتنشق الأرض عن عبد النعيم الذى سجل الهدف القاتل، ليغتال أحلام الأهلاوية ببطولة الدورى.

iframe width="723" height="542" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>iframe>

سبتمبر 2012 شهد إقامة النسخة العاشرة لمسابقة السوبر المصرى، بين الأهلى بطل الدورى وحامل اللقب بقيادة حسام البدرى، وبين إنبى بطل كأس مصر بقيادة طارق العشرى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الأهلى فى الاحتفاظ باللقب بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الله السعيد بعد مرور ثلث ساعة من الشوط الأول من متابعة لضربة الجزاء التى تصدى لها محمد عبد المنصف، وتعادل محمد شعبان من ضربة حرة أخطأ شريف إكرامى التعامل معها قبل النهاية بـ12 دقيقة.

الانتصار الأكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلى بخمسة أهداف مقابل هدف فى لقاء موسم 2012- 2013.