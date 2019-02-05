شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى وقاعود والحلوانى فى تشكيل إنبى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن على ماهر، المدير الفنى لإنبى، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، بعد قليل فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل إنبى كلا من : حراسة المرمى : عمرو حسام. خط الدفاع: على فوزى - رامى صبرى - أحمد صابر - عمرو الحلوانى. خط الوسط: محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالى - أحمد شكرى. خط الهجوم: محمود قاعود. ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد - عبدالرحمن يحيى - إبراهيم يحيى - أحمد رفعت - عماد فتحى - جونسان ياسو - لوكا لوكمبو.

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