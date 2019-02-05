شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فرجانى ساسى أفضل لاعب فى شهر يناير بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاختيار على التونسى فرجانى ساسى كأفضل لاعب بنادى الزمالك، خلال شهر يناير الماضى، خاصة بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب مع الفريق الأبيض فى المباريات الماضية.

واختارت الصفحة الرسمية للزمالك على "فيس بوك" فرجانس ساسى كأفضل لاعب بالفريق فى شهر يناير، لاسيما أن ساسى نجح فى إحراز 4 أهداف للفريق الأبيض بالدورى الممتاز.

ساسى أحرز هدفين فى شباك فريق بيراميدز بالمباراة التى أقيمت بينهما على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع بالدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين 3/3، كما أحرز اللاعب التونسى هدفين فى شباك مصر المقاصة بالمباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 20، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4/1.