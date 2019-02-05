شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينسق مع الاتحاد الدولى والأفريقى للسلة قبل استضافة "الأفروليج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة العليا المنظمة لمباريات بطولة أفريقيا لكرة السلة بالنادى الأهلى عقد اجتماعاتها استعدادًا لانطلاق المباريات، التى تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادى بالجزيرة، أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث يستضيف الأهلى مباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشر للبطولة الأفريقية "الأفروليج".

واجتمعت اللجنة، برئاسة جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة، مع رؤساء اللجان، لمناقشة آخر ترتيبات وصول الفرق المشاركة فى البطولة، والتأكيد على الانتهاء من كل الأمور المطلوبة، من حيث تجهيز صالتى الأمير عبد الله الفيصل والشهداء، لاستقبال المباريات والتدريبات، مع توفير خدمة الإنترنت لأعمال التسجيل والإحصاء والبث، وكذلك توفير مولدات كهرباء وغيرها من أعمال الصيانة والأمن الصناعى والخدمات الطبية وغيرها.

وحرصت اللجنة على التواصل مع مسئولى الاتحاد الأفريقى، والتنسيق لاستقبال وفد الاتحاد الدولى لكرة السلة، والذى سوف يحضر المباريات، إلى جانب تخصيص مرافقين مع كل الفرق المشاركة فى البطولة لتسهيل تحركاتها حتى مغادرة القاهرة عقب نهاية المباريات. وتقام المباريات أيام 8، 9، 10 من فبراير الحالى، حيث يشارك الأهلى فى المجموعة الثالثة إلى جانب فرق؛ أول أغسطس الأنجولى و«REG» بطل رواندا، وفيروفيارو بطل موزمبيق.