شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ثروت سويلم يكشف سبب إقامة مباراة الأهلى والزمالك 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن السنوات الأخيرة شهدت جهدا كبيرا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لتنظيم مباريات مسابقة الدورى الممتاز.

وقال سويلم، فى تصريحاته للموقع الرسمى لاتحاد الكرة، إن عامر حسين هو الجندى المجهول لإنجاح مسابقات الدورى فى الفترة الأخيرة، مضيفا أنه تم وضع مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى يوم 25 يناير ولكن تم رفض الأمر بعد التشاور مع عامر حسين بسبب ارتباط رجال الأمن بعيد الشرطة وثورة يناير فى هذا اليوم ليتم تأجيله إلى يوم 30 مارس المقبل.

وشدد سويلم على أن الملاعب التى ستستضيف مباريات بطولة أمم أفريقيا سيتم غلقها لتجهيزها للبطولة، وهو ما سيزيد من صعوبة تسكين جدول المباريات فى الفترة المقبلة، مضيفا: "ما تقوم به لجنة المسابقات جهد كبير جدا لتسكين المباريات فى ظل هذه الظروف الصعبة، وأطالب الجميع بمراعاة كل هذه الظروف خاصة أن الجميع داخل اتحاد الكرة يبذل الجهد ويحاول تخطى أى معوقات تعرقل جدول المسابقة".

وأكد المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر فتنة بين الأندية المصرية، مشددا على أن الاتحاد حريص على إخماد هذه الفتنة فى مهدها، وقال إن الجلسة مع الأندية غدا الأربعاء تأتى فى إطار حرص مجلس الإدارة على استشارة الأندية فى بعض الأمور وسيكون من بينها ملف تقنية حكم الفيديو فى الكرة المصرية الفترة المقبلة.

وشدد ثورت سويلم على أهمية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تستضيفها مصر الصيف المقبل، مؤكدا أن الجميع يجب أن يتكاتف من أجل إنجاح هذه البطولة خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بذلك لما تحمله البطولة من أبعاد مهمة جدا لصالح الدولة المصرية.

وتابع: "هدفنا جميعا أن تنجح البطولة ونمد يد التعاون لجميع الشباب الراغب فى العمل فى هذا الملف لأن نجاح البطولة سيكون رسالتنا جميعا لكل دول العالم بقدرة مصر على التنظيم الناجح".