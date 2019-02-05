شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم وادى دجلة "بالتخصص" بهدف عبد الرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على وادى دجلة "بالتخصص" بهدف مقابل لا شىء أحرزه أحمد عبد الرسول فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء، الذى أقيم بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 18 نقطة وما زال فى المركز الأخير بجدول المجموعة ليجدد امله فى البقاء بالدورى، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 20 نقطة وما زال فى المركز قبل الأخير.

وبدأ محمد عودة المدير الفنى لبتروجت المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى محمد أبو النجا (بونجا).

الدفاع : أحمد سالم صافى - حمادة طلبة - ابراهيم القاضى - أحمد عبد الرسول.

الوسط : أحمد العجوز - حميد ماو - أحمد زولا - أحمد عفيفى.

الهجوم: محمد فييرا – شكرى نجيب

وسيطر لاعبو بتروجت على مجريات المباراة وأضاعوا العديد من الفرص السهلة، خاصة فى الشوط الأول عن طريق الإيفوارى محمد فييرا الذى تألق بشكل ملحوظ، ومثّل خطورة حقيقية على مرمى محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة الذى زاد عن مرماه بكل بسالة.

فى المقابل لم تظهر أى خطورة للاعبى وادى دجلة على حارس بتروجت، ولم تسنح لهم اى هجمات مرتدة.

يذكر أن بتروجت لم يحقق سوى فوزين منذ انطلاق المسابقة بخلاف فوز اليوم، كان أحدهما على وادى دجلة فى الدور الاول بهدفين مقابل لا شىء.