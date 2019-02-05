شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو وأجاى وسمير فى تشكيل الأهلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه إنبى على استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدورى الممتاز. وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى. خط الدفاع: محمد هانى – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – على معلول. خط الوسط: عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم: جونيور أجاى. وتضم قائمة البدلاء شريف إكرامى، محمود وحيد، أحمد حمودى، حسام عاشور، باسم علي، رمضان صبحى وصلاح محسن.

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