شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا لإعلان قرارات اجتماع اتحاد الكرة ورؤساء الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة اجتماعا مع رؤساء الأندية الـ18 المشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بالمقر الرئيسى للاتحاد بالجزيرة لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة فى ضوء المستجدات على الساحة الكروية. ويبدأ اتحاد كرة القدم فى استقبال وسائل الإعلام فى الرابعة عصرا بقاعة المؤتمرات من أجل المؤتمر الصحفى الذى سيعقد بهذه المناسبة لإعلان ما توصل إليه الاجتماع من قرارات.

يشرح اتحاد الكرة للأندية أسباب تأجيل مباريات الدورى خلال الفترة الماضية والمشاكل والأزمات التى تواجه لجنة المسابقات وعدم انتظام جدول الدورى. يذكر أن ناديى الزمالك وبيراميدز اعترضا على جدول الدورى الحالى وطلبا تعديله، بينما تمسك الأهلى بالجدول دون تغيير.

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