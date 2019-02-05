شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل بتروسبورت متأخرا قبل مواجهة إنبى بسبب الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة فريق الأهلى، منذ قليل، ملعب بتروسبورت، حيث وصلت متأخرة بسبب الزحام الشديد فى منطقة التجمع الخامس.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحًا بالفوز الكبير الذى حققه على سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويواجه الأهلى إنبى فى تمام السادسة مساء فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدورى الممتاز.