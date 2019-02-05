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الكرة المصرية ترفع شعار "نسايب.. قرايب.. حبايب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن المستطيل الأخضر والانتماءات الكروية، يرتبط نجوم المستديرة الساحرة فى مصر بعلاقات أسرية قوية تصل إلى مرحلة النسب والمصاهرة، وهو ما يزيد من متعة الكرة حيث من الوارد أن ترى لاعبيّن تجمعهما علاقة نسب يتصارعان داخل مباراة واحدة مثل محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق وأمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق، أو مدرب يقود فريقه أمام الخصم الذى يضم أحد أقاربه مثل إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى الذى سيواجه عمرو بركات لاعب المقاصة وزوج ابنته فى الدورى المصرى، وهو ما يضفى نوعا من الإثارة واللهفة لمتابعة مباريات الكرة.

ويعج الوسط الرياضى بالعديد من حالات النسب والمصاهرة بين اللاعبين والمدربين، وأبرزها:

 

إكرامى ورمضان صبحى

يرتبط شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، بعلاقة نسب مع رمضان صبحى لاعب الفريق، حيث يتزوج صبحى من حبيبة إكرامى شقيقة شريف إكرامى.

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رمضان صبحى وشريف إكرامى وشقيقته

 

الخطيب وأسامة حسنى

أسامة حسنى مهاجم الأهلى السابق، متزوج من نور ابنة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

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الخطيب واسامة حسنى زوج ابنته

 

ثابت البطل وشيتوس

وائل رياض شيتوس لاعب الأهلى السابق، متزوج من لينا ابنة ثابت البطل حارس الأهلى ومدير الكرة السابق.

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ثابت البطل وشيتوس

 

إيهاب جلال وعمرو بركات

عمرو بركات لاعب مصر المقاصة حاليا والأهلى السابق متزوج من ابنة إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى.

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عمرو بركات وايهاب جلال

 

سيد معوض ورمضان السيد

سيد معوض ظهير أيسر الأهلى السابق متزوج من ابنة رمضان السيد لاعب الأهلى السابق والمدير الفنى السابق لبتروجت.

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سيد معوض ورمضان السيد

 

أمير عبد الحميد ومحمد أبو العلا

أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى السابق متزوج من شقيقة محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق.

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ابو العلا وامير عبد الحميد

 

شوقى غريب ومحمد عمر

شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى متزوج من شقيقة زوجة محمد عمر المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى.

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شوقى غريب ومحمد عمر

 

محمود سعد وغانم سلطان

محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، متزوج من شقيقة زوجة غانم سلطان المشرف على قطاع الناشئين بنادى الزمالك حاليا ونجم الأبيض سابقا.

 

منير حسن وزكى عثمان

منير حسن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق متزوج من ابنة الراحل الكبير زكى عثمان أحد رموز نادى الزمالك وجد شريف منير حسن عضو مجلس الإدارة السابق.

 

محمود عبد الحكيم وسيد عبد النعيم

محمود عبد الحكيم لاعب بتروجت السابق متزوج من شقيقة سيد عبد النعيم لاعب إنبى السابق وصاحب الهدف الشهير فى الأهلى الذى أضاع منه الدورى.

 

محمود سمنة وصبرى المنياوى

محمود سمنة لاعب بتروجيت السابق تزوج من ابنة صبرى المنياوى المدير الفنى السابق للإسماعيلى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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