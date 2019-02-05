موعد كلاسيكو برشلونة وريـال مدريد في كأس ملك إسبانيا‎.. وسولاري يتحدى ميسي بتصريحات نارية

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار العالم الأربعاء، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، صوب ملعب "كامب نو"، حيث يستضيف برشلونة، غريمه التقليدي ريال مدريد، فى ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف النهائي بعد الفوز على إشبيلية في ربع النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 إذ خسر في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

أما فريق ريال مدريد فقد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 إذ انتهى الإياب 3-1.

من جانبه، أكد سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، في تصريحات صحفية، استعداد المرينجي لخوض الكلاسيكو، معتبرًا أن مشاركة نجم برشلونة ليونيل ميسي من عدمها، لن تؤثر على ترتيبات المواجهة.

وتابع: "سنواجههم في بطولتين مختلفتين، ونسعى لتحقيق الفوز فيهما، سنقدم نفس القوة والتركيز، لا يوجد فرق بين بطولة وأخرى، وهذا يعتمد على الطريقة التي سنخوض بها المواجهات، لكن علينا التركيز على مباراة الأربعاء أولاً، لأنها الأهم الآن".