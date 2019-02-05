بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × إنبي

كتب: ضياء السقا

يستضيف إنبي، نظيره الأهلي، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في دوري أبطال إفريقيا، إذ قدم لاعبو المارد الأحمر واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة فقط، فيما يأتي إنبي في المركز الـ14بـ 21 نقطة.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم : جونيور أجاي.‎

البدلاء: شريف إكرامي - محمود وحيد - أحمد حمودي - حسام عاشور - باسم علي - رمضان صبحي - صلاح محسن.