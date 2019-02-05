مباشر الشوط الأول.. الأهلي 0 - 0 إنبي .. الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي: زوار المصراوي الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي وإنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 بالدوري. ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة. ويدخل الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول. خط الوسط :عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا. خط الهجوم : جونيور أجاي.‎

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