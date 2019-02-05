لاسارتي يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه في مواجهة إنبي، المؤجلة من الجولة 13 للدوري المصري التي تقام مساء اليوم الثلاثاء.

لاسارتي قرر الاستعانة بالأنجولي جيرالدو في التشكيل الأساسي للأهلي ليكون بدلًا من رمضان صبحي الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وكان رمضان صبحي قد تعرض لإصابة خلال المباراة الماضية بالدوري المصري أمام وادي دجلة، وهو ما دفع لاسارتي لوضعه على مقاعد البدلاء.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم : جونيور أجاي.‎

البدلاء: شريف إكرامي - محمود وحيد - أحمد حمودي - حسام عاشور - باسم علي - رمضان صبحي - صلاح محسن.